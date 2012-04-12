Іващенко звинувачує Вовка у тортурах

Про це йдеться у його заяві, переданій агентству УНІАН.

«Після деякого усвідомлення того, що відбулося у Печерському суді 9 квітня, хочу зазначити, що, незважаючи на мою неможливість за станом здоров’я брати участь у судовому засіданні, мене за категоричною вимогою судді С.Вовка доправили з будівлі Печерського суду на Гайцана до будівлі суду на Хрещатику», - йдеться у заяві В.Іващенка.

Він зазначає, що під час його транспортування «самопочуття різко погіршилося, спалахнув різкий, сильний біль у спині, внаслідок чого я втратив можливість сидіти, стояти, рухатися – навіть у лежачому положенні відчував постійний наростаючий нестерпний біль у хребті».

Як заявляє В.Іващенко, за рішенням судді С.Вовка, для його транспортування до іншої будівлі суду були застосовані ноші та автомобіль швидкої допомоги.

Перед виїздом, продовжує В.Іващенко, «мені зробили чергову ін’єкцію знеболювального, а на мої звернення до лікарів доправити мене до будь-якої медичної установи було наголошено, що, незважаючи ні на що, мене привезуть тільки до суду – така команда С.Вовка».

Надалі, як зазначає В.Іващенко, «коли мене на ношах-каталці завезли до конвойного приміщення і я лежав на ношах, погано орієнтуючись у тому, що відбувається навколо, то я був вкрай вражений, коли почув позаду себе голос судді Вовка, який оголосив про продовження судового засідання (я не чув і не бачив, як судді, прокурори й інші учасники процесу зайшли до приміщення)».

При цьому В.Іващенко наголошує, що на його різке, бурхливе заперечення головуючий в процесі не відреагував і надав слово для виступу в дебатах прокурору Петру Ковалю. «Я намагався заперечити, наголошував, що потребую перенесення засідання з огляду на поганий стан здоров'я, на що суддя Вовк цинічно зазначив, що я, начебто, вже вичерпав усі можливості для заявлення клопотань - вони розглядалися 5 квітня, а тепер вже інший, наступний етап судового процесу (дебати)», - йдеться у заяві.

За словами В.Іващенка, таким чином, «С.Вовк брутально, публічно принижуючи мою людську гідність, відмовився зробити коротку технічну перерву, щоб надати мені можливість скористатися туалетом - я вимушений був з останніх зусиль терпіти, поки не закінчив свій виступ державний обвинувач».

Він називає «безпринципним та безчесним П.Коваля, який в коментарях для ЗМІ наголошував, що я міг декілька разів під час перерв користуватись туалетом, що в судовому залі була вода і підсудні могли її пити».

Як заявляє В.Іващенко, прокурор «також збрехав, зазначивши, що під час так званих «технічних перерв» учасники засідання (зокрема й мої адвокати) могли вийти з приміщення для перепочинку. Обидві двері (з коридору та вулиці) були заблоковані конвоєм, аби не дати можливості ще будь-кому зайти до приміщення. Єдиною поступкою, яка була зроблена, була перерва, щоб лікар зробив ще одну знеболювальну ін’єкцію».

В.Іващенко висловлює вдячність Уповноваженому Верховної Ради з прав людини Ніні Карпачовій за те, що вона знайшла час для того, щоб відвідати судове засідання, переконатися, яке безладдя в ньому відбувається, і дати цим подіям через ЗМІ справедливу оцінку, а також на захист прав та основоположних свобод людини офіційно звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів з вимогою притягнути до відповідальності колегію суддів у складі С.Вовка, Оксани Царевич, Володимира Карабаня, які за власною ініціативою зробили небачений до сьогодні прецедент, коли розгляд кримінальної справи щодо хворої людини розглядався в кімнаті суду непридатній для відправлення правосуддя.