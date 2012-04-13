Литвин натякає, що його вже язик болить від «прошу» і «дякую»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За його словами, з приводу КПК “думки полярні, оцінки критичні”. “Я розумію, що домінує політична складова, я розумію, що це не довершений документ, але, разом з тим, я думаю, що треба подивитися на цілісний текст, який буде опрацьований за наслідком голосування у Верховній Раді України” - додав спікер.

В.Литвин наголосив, що в КПК “є ряд істотних позитивних моментів”. За його словами, цей компромісний документ дозволить змінити ситуацію у взаєминах громадянина і правоохоронної системи. Він вважає, що застосування норм Кодексу сприятиме зменшенню кількості людей, які перебувають у місцях позбавлення волі та в слідчих ізоляторах, а також змінить ставлення громадян до судової системи, яка з “карального органу” мала б перетворитися на систему захисту прав людини і громадянина, котра б встановлювала істину. В той же час спікер додав, що “є певні недоліки, є певні ризики, є певні виклики і вони лежать не у площині, власне, законодавства, а наскільки готові до роботи над цим документом будуть правоохоронні органи”.

За його словами, проблема в тому, “наскільки неповоротка наша правоохоронна система готова переорієнтуватися з каральної на захисну функцію”. При цьому голова ВР зазначив, що “для цього дається певний час, щоб підготувались відповідні структури та інститути».

В.Литвин також зазначив, що після техніко-юридичного доопрацювання КПК, після завершення підготовки його для передачі на підпис Президенту України “я запропоную, щоб його відразу оприлюднили”, щоб можна було, в разі, “якщо виникнуть певні колізії чи моменти”, до введення його в дію усунути «недоречності і прогалини, інші негативні моменти”.

На запитання щодо дій опозиції під час ухвалення КПК, В.Литвин зазначив, що намагається як голова Верховної Ради “свої оцінки, своє ставлення , інколи навіть своє бачення тримати при собі, маючи на увазі головне - підтримати бодай на мінімальному рівні діалог, спокій і можливість прийняття рішень”. “Заблокувати трибуну, посваритися через взаємні звинувачення розуму багато не потрібно”, - наголосив він. При цьому спікер додав: “Я підрахував, що протягом дня під час спілкування з депутатами я говорю до 500 разів “прошу” і “дякую”.