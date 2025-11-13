Конкурент Huawei Mate XT з'явиться в продажу вже в грудні, але лише в кількох обраних країнах.

Samsung представить свій перший потрійний складаний смартфон, Galaxy Z TriFold, вже 5 грудня 2025 року, про що розповів інсайдер Ice Universe, заодно підтвердивши ключові характеристики.

На відміну від Galaxy Z Fold 7 з 8-дюймовим внутрішнім екраном, розкладачка з повністю новим форм-фактором отримає 10-дюймовий дисплей, який складається втричі за двома шарнірами. Зовнішній екран становитиме 6,5 дюйма.

У розкладеному вигляді товщина корпусу складе всього 4,2 міліметра – це навіть тонше за більшість сучасних планшетів. У закритому стані пристрій матиме товщину близько 14 мм, що можна порівняти зі звичайним флагманським смартфоном у захисному чохлі. Домогтися такої тонкощі Samsung вдалося за допомогою тонких кремній-вуглецевих АКБ сукупною ємністю близько 5600 мАг.

Відео дня

За даними джерела, це буде дуже дорогий телефон, випущений обмеженим тиражем і доступний лише в Кореї та деяких країнах Азії. Очікувана вартість - $2999.

Galaxy Z TriFold конкуруватиме з пристроєм від китайської Huawei. Та показала смартфон Mate XT, здатний складатися втричі, ще у вересні 2024 року, а роком пізніше представила його оновлену версію.

Раніше повідомлялося, що Apple перенесла вихід свого складного iPhone через труднощі у виробництві. Якщо спочатку очікувалося, що апарат вийде разом із серією iPhone 18 восени 2026 року, то тепер компанія, ймовірно, запустить його у 2027-му.

А вже в січні 2026-го очікується презентація нових Galaxy, хоча спочатку запуск планувався ближче до березня. Якщо вірити чуткам, через подорожчання комплектуючих і мит модель S26 Ultra може додати в ціні.

Вас також можуть зацікавити новини: