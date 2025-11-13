ВАКС відправив під варту ще одну фігурантку 'Мідасу': звинувачена у 'відмиванні' коштів

За версією слідства, фігурантка була співробітницею так званого бек-офісу з легалізації коштів.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний засіб ще одній фігурантці корупційного скандалу в "Енергоатомі" - приватній підприємиці Людмилі Зоріній. Суд відправив її під варту на 60 діб з альтернативою внесення застави у 12 мільйонів гривень. Відповідну ухвалу оголосив головуючий суддя.

"Визначити Зоріній Людмилі Леонідівні запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно", - оголосив суддя.

Згідно з ухвалою суду, Зоріна може вийти з СІЗО в разі внесення застави у 12 мільйонів гривень. В разі внесення застави, вона має, зокрема, здати до Державної міграційної служби закордонний паспорт, носити електронний браслет та з’являтися за викликом до прокурора, детектива та суду.

Відео дня

За версією слідства, Людмила Зоріна була співробітницею так званого бек-офісу з легалізації коштів.

Як зазначали ЗМІ, під час обшуків у Зоріної виявили понад 105 тис. дол. та авто вартістю понад 1 млн грн.

Скандал в "Енергоатомі"

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочали масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В НАБУ повідомили про корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

НАБУ оголосило підозри сімом фігурантам корупційного скандалу, а Вищий антикорупційний суд розпочав обирати їм запобіжні заходи. Зокрема, 12 листопада, суд обрав запобіжний захід виконавчому директору з фізичного захисту та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитру Басову (псевдонім "Тенор") у вигляді тримання під вартою на 60 діб. Йому визначено заставу у розмірі 40 млн гривень.

Також суд обрав запобіжний захід фігуранту цієї ж справи Ігорю Миронюку (псевдонім "Рокет"), який був радником Германа Галущенка, коли той займав посаду міністра енергетики. Йому призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 8 січня 2026 року. Заставу визначено у розмірі 126 мільйонів гривень.

Крім того, обрано запобіжний захід Лесі Устименко. За версією слідства, вона була працівницею бек-офісу "Енергоатому", через який "відмивалися" кошти. Її взяли під варту на 60 діб, однак вона може вийти на волю, за умови сплати застави у 25 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: