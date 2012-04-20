У секретаря Київради Гереги - три квартири і 22 гектари землі (декларація)

Про це повідомляє газета «Сегодня», посилаючись на декларацію про доходи Г.Гереги.

Видання зазначає, що сім`я секретаря Київради є власником мережі будівельних супермаркетів «Епіцентр» і зараз цим бізнесом керує чоловік Г.Гереги.

Зарплата секретаря міськради склала в 2011 році 294 тис. грн (по 24,5 тис. грн на місяць). Жодної матеріальної допомоги вона не отримувала - левову частку доходу склали дивіденди 6,7 млн грн, а на її банківських рахунках лише 3 тис. 941 грн.

На Г.Герегу оформлено дві ділянки площею 20,25 і 1,87 га і три квартири площею 189, 151 і 63 кв. м, а також садовий будинок у 120 кв. м і гараж площею 19 кв. м.

Її сім`я володіє шістьма земельними ділянками (площею 21,7, 9,3, 3,2, 5,1, 0,06 та 0,13 га), трьома квартирами (151, 57 і 38 кв. м) і трьома будинками (162, 109 і 120 кв. м).

Можливо, багато ділянок знаходяться під супермаркетами «Епіцентр», припускає газета.

У власності сім`ї Г.Гереги лише два автомобілі - Isuzu trooper V 3500 (джип 1998 року випуску) і Lexus LS 430 (2005 року).