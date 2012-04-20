Янукович: Маємо нарешті усвідомити, які армія і флот нам потрібні

12:49, 20 квітня 2012
Політика
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Концепція реформування Збройних сил України покликана дати відповіді на всі актуальні питання сучасної української армії.

Віктор Янукович
Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави, заявив Президент України Віктор Янукович на засіданні Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та ОПК, додавши - наразі проект цього документу вимагає доопрацювання.

Водночас Глава держави відзначив бажання розробників Концепції здійснити рішучі кроки щодо відновлення боєздатності ЗСУ та створення підґрунтя для їх подальшого розвитку в умовах жорстких ресурсних обмежень.

«Першочергове завдання - розбудова органів сектору безпеки, які досі не в повній мірі відповідають завданням захисту національних інтересів… Сьогодні маємо відповісти на питання стосовно основних параметрів, що визначають майбутнє наших Збройних Сил. Маємо нарешті усвідомити, які Армія і Флот нам потрібні», - наголосив Президент.

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