Янукович: Маємо нарешті усвідомити, які армія і флот нам потрібні
12:49, 20 квітня 2012Політика
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Концепція реформування Збройних сил України покликана дати відповіді на всі актуальні питання сучасної української армії.
|Віктор Янукович проводить засідання Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та ОПК
Водночас Глава держави відзначив бажання розробників Концепції здійснити рішучі кроки щодо відновлення боєздатності ЗСУ та створення підґрунтя для їх подальшого розвитку в умовах жорстких ресурсних обмежень.
«Першочергове завдання - розбудова органів сектору безпеки, які досі не в повній мірі відповідають завданням захисту національних інтересів… Сьогодні маємо відповісти на питання стосовно основних параметрів, що визначають майбутнє наших Збройних Сил. Маємо нарешті усвідомити, які Армія і Флот нам потрібні», - наголосив Президент.
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