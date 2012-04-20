Янукович: Маємо нарешті усвідомити, які армія і флот нам потрібні

Про це, як повідомляє офіційний сайт глави держави , заявив Президент України Віктор Янукович на засіданні Комітету з реформування і розвитку ЗСУ та ОПК, додавши - наразі проект цього документу вимагає доопрацювання.

Водночас Глава держави відзначив бажання розробників Концепції здійснити рішучі кроки щодо відновлення боєздатності ЗСУ та створення підґрунтя для їх подальшого розвитку в умовах жорстких ресурсних обмежень.

«Першочергове завдання - розбудова органів сектору безпеки, які досі не в повній мірі відповідають завданням захисту національних інтересів… Сьогодні маємо відповісти на питання стосовно основних параметрів, що визначають майбутнє наших Збройних Сил. Маємо нарешті усвідомити, які Армія і Флот нам потрібні», - наголосив Президент.