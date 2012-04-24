Піскун журиться, що нема кому займатися корумпованими суддями

Немає очевидних ознак політичного тиску на Генеральну прокуратуру України.

Таке переконання висловив екс-генпрокурор України Святослав Піскун в інтерв’ю УНІАН, коментуючи оприлюднений Міністерством юстиції Другий додатковий звіт про стан виконання Україною рекомендацій Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO), в якому зазначається, що Україна не змогла посилити незалежність прокуратури від політичного впливу.

«Для того, щоб казати, що прокуратура має звільнитися від політичного тиску, треба довести, що цей тиск на неї є. Очевидних ознак того, щоб хтось тиснув на ГПУ, сьогодні у суспільства немає. Можна здогадуватися, що прокурори займаються політикою», - сказав він.

Водночас, С.Піскун переконаний, що за все, що діється в державі з правоохоронними органами, має відповідати ГПУ. «Думаю, що і роботу з боротьби з корупцією має організовувати ГПУ, і нагляд за дотриманням норм законів органами внутрішніх справ, СБУ. Треба питати з однієї людини. І цією людиною повинен бути генпрокурор», - наголосив він.

Водночас, С.Піскун відзначив, що правоохоронні органи сьогодні не мають єдиного центру впливу. «Я за посилення ролі прокуратури», - сказав С.Піскун.

«Ми сьогодні зробили так, що суд вирішує все. І суддя – це Бог і цар у процесі. Ми це бачили по телевізору. І ніхто нічого не може вдіяти. В одному випадку – це добре. А в мільйонах випадків – це дуже погано. А хто займатиметься суддею, який корумпований? Нема кому», - зазначив він.

Як повідомлялося, звіт із 25 рекомендаціями GRECO був затверджений за результатами перших двох раундів оцінювання України, проведених у 2006 році. Про виконання цих рекомендацій Україна прозвітувала у травні 2009 року. При цьому GRECO зазначило, що виконаними вважаються 8 рекомендацій, а 17 рекомендацій - виконаними частково.

Другий додатковий звіт України про стан виконання рекомендацій був затверджений на 54-му пленарному засіданні GRECO, яке відбулося у березні 2012 року. 18 квітня дозвіл на оприлюднення звіту був наданий Кабінетом міністрів України згідно з правилами і практикою GRECO.