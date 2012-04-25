Власенко оприлюднив вагу Тимошенко, щоб порівняти цифри після голодування

Про це в ефірі ток-шоу «Час: Підсумки дня» на «5 каналі»заявив народний депутат від «БЮТ-Батьківщини», захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко.

«Голодування – це коли людина не їсть, а не коли вона пише про це заяву. Юлія Володимирівна не вживає їжі, починаючи з п’ятниці. Вона це робить для того, щоби привернути увагу європейської і світової громадськості до того, що відбувається взагалі в Україні. На її думку в Україні будується концентраційний табір», – заявив Власенко.

«Юлія Володимирівна буде голодувати стільки, на скільки їй вистачить сил. Вона починала голодування, я можу сказати таку дещо некоректну подробицю, її вага була 59 кілограмів. Давайте подивимося, що буде наприкінці голодування» – додав захисник екс-прем’єра.