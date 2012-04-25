Як живеться губернатору Черкащини - декларація

09:50, 25 квітня 2012
Політика
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Голова Черкаської облдержадміністрації Сергій Тулуб задекларував сукупний дохід за 2011 рік у сумі 787,8 тис. грн.

Сергій Тулуб

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, відповідно до декларації, у суму сукупного доходу входить заробітна плата, інші виплати і винагороди, нараховані (виплачені) відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору - 135,7 тис. грн, дивіденди, відсотки - 442,8 тис. грн.

Протягом 2011 року губернатор Черкащини отримав 204 тис. грн пенсії та 5,3 тис. грн матеріальної допомоги.

С.Тулубу належить земельна ділянка площею 3181 кв м у Київській області з розташованим на ній недобудованим садовим будинком площею 487,2 кв м.

Також у власності голови Черкаської облдержадміністрації є автомобіль Toyota Sequoia.

Витрати С.Тулуба за зобов'язаннями фінансового характеру за 2011 рік становлять: 909 грн - за договорами добровільного страхування та 167,2 тис. грн - на утримання майна, що перебуває у приватній власності.

На кінець 2011 року залишок коштів на банківських рахунках губернатора Черкащини становив 3,3 млн грн.

Дружина голови Черкаської ОДА у 2011 році отримала 145,6 тис. грн зарплати, 46,5 тис. грн пенсії та 394,6 тис. грн процентів за банківським вкладом.

У власності дружини С.Тулуба - квартира у Києві площею 252,8 кв м. Їй також належить автомобіль Mercedes-Benz 2001 року випуску.

Витрати на утримання належного їй майна у 2011 році становлять 132,8 тис. грн.

На кінець 2011 року сума заощаджень дружини голови ОДА на банківських рахунках становила 2,7 млн грн.

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