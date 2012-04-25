Блокування Ради врятувало Ющенка від великих неприємностей

Традиційно середа є днем парламентської опозиції. Тобто, нардепи приймають рішення щодо законопроектів, які подає парламентська меншість, повідомляє НБН.

Так, сьогодні депутати повинні були розглядати проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів зникнення благодійних коштів на будівництво Дитячої лікарні майбутнього та інших порушень Конституції і законів України екс-президентом Віктором Ющенко. Доповідачем з даного питання повинен був бути народний депутат він фракції НУНС Кирило Куликов.

Однак розгляд зірвався, оскільки опозиційні фракції Верховної Ради заблокували трибуну парламенту у зв'язку з інформацією про побиття екс-прем'єра Юлії Тимошенко в Качанівській колонії.