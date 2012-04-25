Голова фракції БЮТ в Київраді голодує у підтримку Тимошенко

Про це УНІАН повідомила прес-служба фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді.

«Я обурена нелюдським ставленням до Ю.Тимошенко. Вона в таких важких умовах знаходить сили голодувати, тому я не можу не підтримали нашого лідера у її боротьбі за справедливість і демократичні цінності», - заявила Т.Меліхова.

Лідер фракції обрала для себе основним місцем перебування під час голодування наметове містечко на Хрещатику напроти Печерського районного суду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, депутат Київради Олександр Бригинець оголосив голодовку на підтримку екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко. Він заявив: «Хамське ставлення до лідера опозиції, до жінки, до незаконно ув’язненої не може не обурювати. Юлія Володимирівна знайшла як висловити свій протест: вона ще 20 квітня оголосила голодування. Це мужній вчинок героїчної жінки. Я як громадянин, як українець не можу не підтримати найпотужнішого опонента нинішньої влади».

Зранку, 25 квітня, лідер львівської обласної партійної організації «Батьківщини» Роман Ілик та інші члени партії розпочали голодовку на знак солідарності із екс-прем’єром Ю.Тимошенко.

Про це вони оголосили на брифінгу біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові, де встановлено намети учасників акції протесту.

Загалом біля пам’ятника Т.Шевченку у центрі Львова встановлено 5 наметів.