Карпачова провела зустріч тет-а-тет із Тимошенко

Про це повідомляє пресс-служба Державної пенітенціарної служби України.

Як зазначається в повідомленні, зустрічав та супроводжував омбудсмана начальник установи. Під час відвідин колонії Н.Карпачова провела зустріч наодинці з колишнім прем’єр-міністром України Юлією Тимошенко.

Крім того, уповноважена висловила побажання зустрітись із колишньою співкамерницею Ю.Тимошенко засудженою Юлією Абапловою. «Зустрічатись з Н.Карпачовою засуджена категорично відмовилась, про що подала керівництву установи письмову заяву», - повідомляє прес-служба ДПтСУ і наводить текст заяви Ю.Абаплової.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 25 квітня, Н.Карпачова заявила на брифінгу, що вимагає від генерального прокурора Віктора Пшонки порушити кримінальну справу та відсторонити від виконання посадових обов’язків усіх причетних до факту брутального поводження з екс-прем’єр-міністром Ю.Тимошенко під час її конвоювання з колонії до лікарні.

Вона повідомила, що відправила свого представника 24 квітня до Качанівської колонії, той оглянув екс-прем’єра і зафіксував наявність синців на тілі Ю.Тимошенко.

«Я заявляю, що конвоювання Тимошенко у такий спосіб є жорстоким поводженням з ув’язненою і може бути розцінено як катування відповідно до ст. 3 Європейської конвенції з прав людини, Конвенції ООН проти катувань, а також Інструкції з організації охорони кримінально-виконавчих установ закритого типу», - сказала Н.Карпачова.

Також Н.Карпачова заявила, що до складання присяги новообраним омбудсменом вона залишається на цій посаді і планує відвідати Ю.Тимошенко у Качанівській колонії.