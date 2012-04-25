Карпачова вирішила голосно грюкнути дверима

Як повідомляється на офіційному сайті Уповноваженого з прав людини, про це йдеться у інформації, направленій до Ради ООН з прав людини для другого циклу Універсального періодичного огляду України, який буде розглянуто восени цього року.

"Оскільки Валерія Лутковська публічно заявляла про відсутність в Україні політичних в’язнів, Ніна Карпачова, яка продовжує виконувати обов’язки Уповноваженого з прав людини до складання присяги новим омбудсманом, вкотре підтверджує свою позицію щодо існування в Україні гострих проблем, пов’язаних із дотриманням прав і свобод людини, зокрема, зловживанням арештами стосовно тисяч українських громадян, у тому числі екс-високопосадовців Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Георгія Філіпчука, Євгена Корнійчука, Валерія Іващенка та інших при взятті їх під варту, а також під час тримання у пенітенціарних закладах", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, Н.Карпачова наголошує, що порушуються права на охорону здоров’я, особисту недоторканність, доступ до адвоката, надання медичної допомоги, а також право на оскарження арешту під час судового засідання.

Чинний омбудсмен нагадує, що в 2011 році за захистом своїх прав і свобод до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернулися 164 тисячі осіб, що вдвічі більше, ніж у попередньому році. "Аналіз звернень до омбудсмана України свідчить: практично в будь-якому порушенні прав і свобод людини присутні ознаки дискримінації за тим або іншим принципом. Уповноважений з прав людини за наслідками свого системного моніторингу робить висновок про брутальне порушення прав людини на справедливий суд, насамперед через хронічне невиконання судових рішень (повністю виконується близько третини вирішень національних судів)", - підкреслюється у повідомленні.

Н.Карпачова нагадує, що проблему зловживання правом на арешт омбудсман порушувала під час особистої зустрічі в січні 2011 року з Президентом України. Тричі у березні–квітні 2011 року Уповноважений з прав людини з цього питання виступала на колегіях Генеральної прокуратури і прокуратури міста Києва. У зв`язку з цим в лютому 2011 року Уповноважений з прав людини внесла подання Генеральному прокуророві України, головам Ради суддів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради юстиції про порушення судами міста Києва і Київської області права ув’язнених на свободу і особисту недоторканність і розгляд справи упродовж розумного терміну.

"Уповноваженим з прав людини також здійснювався постійний моніторинг судових процесів у справах всіх високопосадовців колишнього уряду, зокрема Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, Валерія Іващенка, Євгена Корнійчука, Георгія Філіпчука та інших. Омбудсман і її представники були присутні майже на всіх судових засіданнях по цих справах, неодноразово Уповноваженим з прав людини у кожній справі вносилися акти реагування щодо захисту прав екс-високопосадовців на охорону здоров`я, медичне забезпечення, побачення, свободу і особисту недоторканність", - наголошується у повідомленні.

На офіційному сайті також зазначається, що у 2009 році Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова отримала найвищий акредитаційний статус ООН – статус "А". Це означає, що діяльність інституту українського омбудсмана повністю відповідає Паризьким принципам. А тому до неї буде прикута особлива увага восени цього року під час розгляду Універсального періодичного огляду.