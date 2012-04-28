Підрядника скандального будівництва попередили про кримінальну відповідальність
Підрядника скандального будівництва на вул. О. Гончара, 17-23 попередили про кримінальну відповідальність у разі продовження робіт.
|Підрядника попередили про кримінальну відповідальність. Фото kiev4you.org
Крім того, відповідний пакет документів було передано до Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві, яка здійснює відповідний контроль.
Нагадаємо, у грудні 2011 року Господарський суд м. Києва прийняв ухвалу про заборону на проведення робіт щодо будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу на території земельної ділянки на вул. О. Гончара, 17-23.
05 березня Київський апеляційний господарський суд своїм рішенням відмінив цю заборону, що надало забудовнику можливість продовжити роботи.
25 квітня Вищий господарський суд України задовольнив скаргу КМДА та прокуратури м. Києва і скасував постанову апеляційної інстанції, залишивши у силі заборону Господарського суду м. Києва.