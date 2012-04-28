Попов запросив бургомістра Відня до Києва на Євро-2012

Під час перемовин у магістраті столиці Австрії сторони обговорили напрями співпраці, обмін досвідом та домовилися про проведення днів Відня у Києві восени цього року та днів Києва у Відні – навесні наступного.

«Цього року ми відзначаємо 20 річницю встановлення дипломатичних та дружніх стосунків між двома столицями. Ми пишаємося тими спільними традиціями та напрацюваннями, які склалися між нашими містами за цей період, і маємо впевнені наміри поглиблювати та розвивати нашу дружбу», – сказав під час зустрічі з бургомістром Відня Олександр Попов.

Голова столичної держадміністрації запросив Міхаеля Хойпла відвідати Київ під час проведення чемпіонату Європи з футболу, на що отримав позитивну відповідь.

«Ми, австрійці, кажемо, що у нас є лише два способи приїхати на Євро: прибути самовільно або бути запрошеними. Тому я надзвичайно радий вашому запрошенню і з превеликим задоволенням відвідаю Київ», – сказав Міхаель Хойпль.

Одразу після офіційного прийому у віденському магістраті Олександр Попов взяв участь у бізнес-ланчі з представниками бізнескіл Австрії. Голова КМДА презентував представникам 30 найпотужніших інвесторів країни Стратегію розвитку Києва до 2025 року, інвестиційні пропозиції української столиці та розповів про позитивну динаміку розвитку економіки міста.

«Потенціал Києва складно переоціонити, нині ми визначили для себе чіткі пріоритети розвитку і рухаємося у цьому напрямку. Ми проводимо дуже важливу роботу щодо спрощення дозвільної системи у Києві і вже маємо позитивні результати. Наприкінці березня ми провели перший Київський інвестиційний форум і запросили світову спільноту інвесторів до співпраці», – сказав Олександр Попов під час виступу на бізнес-ланчі.

Зі свого боку австрійські інвестори, багато з яких уже нині представлені в Україні, подякували голові КМДА за можливість відкритого діалогу та висловили сподівання щодо подальшої конструктивної співпраці.

Також Олександр Попов відвідав виставку української архітектури, що з 10 квітня експонується у Відні, то поклав квіти до пам’ятника Іванові Франкові поблизу української церкви святої Варвари, інформує прес-служба КМДА.