У Польщі кажуть, що в них не так просто організувати теракт, як в Україні

Таку думку в ефірі польського телеканалу TVN24 висловив колишній керівник спеціального військового формування GROM генерал Роман Полько.

"Ми точно знаходимося на прицілі, ми точно є об`єктом зацікавлення, точно "пробивається", наскільки легко в нас організувати таку подію", - заявив він, коментуючи вчорашні вибухи у Дніпропетровську та можливість їхнього повторення у польських містах.

Водночас генерал назвав Польщу більш стабільною державою, ніж Україна, що ускладнює організацію такого типу акцій.

Р.Полько висловив думку, що, швидше за все, причиною вибухів в Україні є "внутрішні справи", зауваживши, що через цей інцидент в Україну приїде менше вболівальників на Євро-2012.

Генерал також закликав поляків бути уважними, звертати увагу на залишені без догляду речі та одразу інформувати про це правоохоронців.