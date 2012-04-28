У Польщі кажуть, що в них не так просто організувати теракт, як в Україні
18:05, 28 квітня 2012Політика
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Польща може стати об`єктом терористичного нападу напередодні чи під час проведення Євро-2012, але його організація буде складнішою, ніж в Україні.
|Польський генерал заявив, що найімовірнішою причиною вчорашніх вибухів в Україні стали внутрішні справи
"Ми точно знаходимося на прицілі, ми точно є об`єктом зацікавлення, точно "пробивається", наскільки легко в нас організувати таку подію", - заявив він, коментуючи вчорашні вибухи у Дніпропетровську та можливість їхнього повторення у польських містах.
Водночас генерал назвав Польщу більш стабільною державою, ніж Україна, що ускладнює організацію такого типу акцій.
Р.Полько висловив думку, що, швидше за все, причиною вибухів в Україні є "внутрішні справи", зауваживши, що через цей інцидент в Україну приїде менше вболівальників на Євро-2012.
Генерал також закликав поляків бути уважними, звертати увагу на залишені без догляду речі та одразу інформувати про це правоохоронців.
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