ЗМІ: Підлеглий Карпачової заявляє про тиск і провокацію керівництва

Про це пише газета «Сегодня» (№99(4111) від 7 травня 2012 року).

Джерела видання в правоохоронних органах цитують співробітника Секретаріату Омбудсмена Юрія Ситника, у минулому колишнього судмедексперта, який нібито говорив: «...Ніна Іванівна (Н.Карпачова - УНІАН) поклала перед нами на стіл фотографії Ю.Тимошенко і запитала, що ми можемо сказати з приводу їх».

«Я висловив сумніви щодо достовірності фото, запитав, хто їх зробив, на що вона з обуренням сказала, що це не моя справа. Ми з Селіним (йдеться про співробітника Секретаріату Омбудсмена Валерія Селіна) роз`яснили, що робити якісь висновки з приводу наявності і характеру тілесних ушкоджень з фотографій неможливо — достовірність такої інформації сумнівна, фото спотворюють колір і форму пошкоджень. Карпачова перебила і наполягала, щоб ми описали те, що бачимо...» - цитує газета, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, слова Ю.Ситника.

Також, за даними джерела, Ю.Ситник говорив, що спочатку готувалася лише «Службова записка» — для внутрішнього користування з приводу ситуації з Ю.Тимошенко, «проте Карпачова на свій розсуд внесла правки до тексту і назви».

«Це було юридично безграмотно і неприпустимо, адже ми не діючі судмедексперти, проте одержати назад аркуші з нашими підписами можливості вже не було», — зазначив Ю.Ситник.

Газета пише, що він також нібито свідчить, що «Карпачова настійливо вимагала від нього в документах «підсилити» ступінь тяжкості ушкоджень Тимошенко».

«Я відповів, що ушкодження можна описати, «підсилити» ж неможливо. На запитання, чи можна вказати, що це сліди гематом, відповів, що синці і гематоми — різні за характером ушкодження... Якби ми знали, що підписаний нами документ з подачі Карпачової з`явиться в інтернеті, ніколи б не піддалися на цю провокацію керівництва, про що я сказав їй 27 квітня», - заявив Ю.Ситник. За його словами, Н.Карпачова відповіла: «Історія вас не забуде».

У свою чергу, в коментарі газеті Н.Карпачова сказала: «Жодної політики в моїх діях не було, і єдине, чого я хотіла, надсилаючи генпрокуророві листа з проханням перевірити інформацію про побиття Юлії Тимошенко, це не допустити порушення її прав».

«Я взагалі ніколи Юлі не симпатизувала. Але хіба може залишатися Омбудсмен до чиєїсь долі байдужим — чинний він чи колишній? Ось і я не байдужа до історії з Тимошенко. А ГПУ ллє на мене бруд, і в офісі Уповноваженого співробітники СБУ провели обшуки, рилися в комп`ютерах. Це нормально? Не здивуюся, якщо тепер там знайдуть наркотики. Беззаконня», - наголосила вона.

Газета цитує неназваного «одного з керівників спецслужби»: «Даю не 100, а 1000%, що обшуків ми не проводили. Обшуки проводяться, коли порушено кримінальну справу. Як юрист, Ніна Іванівна це знає. Але грає на випередження, заразом піарячись. У шахах це називається гамбітом — супротивник жертвує фігурою, щоб у результаті перемогти. Зараз Карпачова підіграє Тимошенко, а потім Юля виручить її, включивши в передвиборний список БЮТ».

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Ю.Тимошенко госпіталізували в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові. За словами першого заступника міністра охорони здоров`я Раїси Моїсєєнко, після відмови Ю.Тимошенко від обстеження і лікування їй було зроблено виписку і близько 13.00 22 квітня вона була перевезена з лікарні до Качанівської колонії.

24 квітня захисник Сергій Власенко після відвідин екс-прем`єр-міністра в колонії заявив про побиття його підзахисної у виправному закладі 20 квітня. Про побиття також заявила сама Ю.Тимошенко.

Керівництво Качанівської колонії, прокуратура і ДПтС спростували ці заяви.

25 квітня на той час Омбудсмен Н.Карпачова заявила, що її представник під час огляду Ю.Тимошенко виявив на її тілі синці на передпліччі, ділянці ліктьового суглоба правої руки, а також значного розміру синяк у правій паховій ділянці живота.

Н.Карпачова назвала дії працівників Качанівської колонії щодо Ю.Тимошенко катуванням.

27 квітня Н.Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко. Знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході чого, за її словами, були завдані тілесні ушкодження. Фотографії зробила сама Н.Карпачова.

4 травня В.Пшонка заявив, що Генеральна прокуратура відмовила Ю.Тимошенко в порушенні кримінальної справи за її заявою про побиття під час транспортування з виправної колонії до лікарні «Укрзалізниці» в Харкові.