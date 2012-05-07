Лутковська заявила, що Завадський у СІЗО втрачає зір

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська сьогодні має намір відвідати у Лук’янівському СІЗО акордеоніста Ігоря Завадського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на брифінгу.

За словами В.Лутковської, І.Завадський у СІЗО втрачає зір, у зв’язку з чим йому потрібна негайна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня у Києві співробітники міліції затримали І.Завадського і ще двох чоловіків у рамках розслідування справи, порушеної за статтею 156 Кримінального кодексу (розбещення неповнолітніх).

Шевченківський районний суд Києва обрав І.Завадському, підозрюваному в розбещенні неповнолітніх, запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 2 місяці - до 24 травня.