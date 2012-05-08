ЗМІ: Карпачовій можуть пришити статтю Тимошенко

4 травня, генеральний прокурор Віктор Пшонка на прес-конференції прозоро натякнув, що розповсюджені Карпачовою фотографії сфальсифіковані.

За його словами, під час фотографування не було витримано необхідного світлового режиму та куту зйомки, а також низки інших правил експертизи. Понад те, за словами Пшонки, Карпачова особисто змусила двох своїх підлеглих зробити опис «неякісних» фотографій, аби скерувати його на експертизу. «Коли ці особи сказали, що так робити не можна, Ніна Карпачова сказала: історія вас не забуде», - розповів генпрокурор.

На той час згадані особи – співробітники секретаріату омбудсмена Ситнік та Селін – як виявилось, уже «дали пояснення» в прокуратурі. За минулі вихідні остання навіть устигла організувати «злив» цих пояснень у ЗМІ. Звісно, вони підтверджують розповідь Пшонки. Тим часом у суботу невідомі провели обшук в офісі омбудсмена та допитали колишнього керівника секретаріату омбудсмена Валерія Тереца. Зовсім нещодавно він був звільнений з посади новою Уповноваженою з прав людини Валерією Лутковською. У вихідний день йому довелося провести в стінах слідчого управління ГПУ не менше шести годин.

Ситуація з обшуками в офісі омбудсмана значно менш зрозуміла, ніж навіть ситуація з можливим побиттям Тимошенко. Сама Ніна Іванівна, посилаючись на своїх колишніх співробітників, одразу заявила інформагенціям, що обшуки проводить Служба безпеки України, і що її спадкоємиця Лутковська дала на це згоду.

Водночас Валерія Лутковська, не занурюючись у деталі, заперечила цю інформацію. Офіційно спростувала її й СБУ та прокуратура.

Натомість прокуратура наполягає, що встановила факти «тиску» з боку Карпачової на співробітників секретаріату омбудсмена. Потенційно це може вилитись для Ніни Іванівни в кримінальну справу за «перевищення службових повноважень».

Нагадаємо, саме таке «перевищення» інкримінували й Тимошенко, як і низці міністрів її уряду.

Тиждень