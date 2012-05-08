Путін привітав Януковича

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля.

У привітанні В.Путін відзначив, що «у це світле свято ми віддаємо данину глибокої шани нашим батькам і дідам, які врятували весь світ від нацизму.

«Нас об`єднує спільна скорбота про безмірні жертви війни, почуття гордості за історичний подвиг фронтовиків і трудівників тилу, які наближали День Перемоги», - зазначається у привітанні.

В.Путін переконаний, що «російсько-українська дружба, загартована на фронтах Великої Вітчизняної, буде і надалі служити міцною основою для подальшого зміцнення добросусідства і стратегічного партнерства між нашими країнами, стане прикладом для нинішнього і майбутніх поколінь».

Окрім цього, В.Путін направив привітання іншим лідерам країн СНД, Абхазії, Південної Осетії, а також громадянам Грузії.