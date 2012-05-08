Немиря: Перенесення саміту - дипломатична катастрофа для режиму Януковича

Колишній віце-прем`єр-міністр з питань європейської інтеграції, заступник голови партії "Батьківщина" Григорій Немиря вважає перенесення ялтинського саміту глав держав Центральної Європи "дипломатичною катастрофою для режиму Януковича".

Про це Г.Немиря заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Це дипломатична катастрофа і діагноз режиму Януковича. До тих, хто заражений вірусом авторитаризму, не приїздять. Водночас це є сигналом підтримки і солідарності з Юлією Тимошенко і українським суспільством, що сповідує спільні європейські цінності демократії, прав людини і верховенства права", - сказав Г.Немиря.

Екс-віце-прем`єр висловив подяку представникам демократичної спільноти за підтримку та солідарність з лідером опозиції. "Ми вдячні європейським лідерам за їх підтримку України і дистанціювання від Президента Януковича, що запроваджує методи політичного канібалізму в європейській країні", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в МЗС повідомили, що Україна переносить саміт в Ялті через те, що низка глав європейських держав не зможе взяти в ньому участь.

До цього п’ятеро Президентів європейських країн, зокрема Румунії, Албанії, Хорватії, Чехії та Чорногорії, прямо заявили про відмову від участі в саміті через справу екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. Президент Німеччини не заявляв цього прямо, але саме ця причина відмови випливала з коментарів МЗС Німеччини.

Крім того, Президенти Болгарії, Латвії, Естонії, Італії, Австрії і Словенії відмовилися прибути на саміт, офіційно пославшись на інші причини; при цьому в деяких випадках усе ж була висловлена стурбованість справою Ю.Тимошенко.

Підтвердили свою участь у саміті Президенти Литви, Польщі, Словаччини і Молдови.