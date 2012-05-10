Заступник Пшонки переконував Європу, що Луценко - «умовний опозиціонер»

Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін вважає, що колишній міністр внутрішніх справ України Юрій Луценко – умовний опозиціонер.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Р.Кузьмін заявив у середу в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Шановні пані та панове, Ю.Луценко, міністр внутрішніх справ – умовний опозиціонер. Він працював в уряді Віктора Януковича, коли В.Янукович був прем’єр-міністром. В.Янукович двічі призначав Ю.Луценка своїм міністром. Це – опозиціонер? Чи ні?”, - запитав Р.Кузьмін.

Перший заступник Генерального прокурора України також наголосив, що Ю.Луценко засуджений за злочини “корупційного спрямування”, оскільки за бюджетні кошти “нагороджував близьких до нього осіб, незаконно розпоряджаючись державними коштами”.

Довідка УНІАН. Ю.Луценко був затриманий 26 грудня 2010 року підрозділом СБУ "Альфа" біля його будинку в Києві. Він утримується у Лук’янівському СІЗО.

Ю.Луценку було висунуті звинувачення у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння державним майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб) і ч.3 ст. 365 КК України (перевищення службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків).

Генеральна прокуратура звинувачувала екс-міністра внутрішніх справ у нецільовому використанням бюджетних коштів на святкування Дня міліції в Національному палаці "Україна" у 2008-2009 роках.

Крім того, Ю.Луценко обвинувачувався в незаконному оформленні на роботу в МВС особистого водія Леоніда Приступлюка і в порушеннях, пов'язаних з наданням квартири і нарахуванням йому пенсії.

Також Ю.Луценка звинувачували у тому, що у 2009 році він на посаді глави МВС, продовжив оперативні заходи з розслідування справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.