Турчинов не здогадується, чого від нього хоче міліція

Перший заступник голови ВО «Батьківщина», керівник виборчого штабу Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов не знає, з якого приводу його викликали сьогодні до Головного слідчого управління Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він заявив журналістам перед початком допиту.

О.Турчинов продемонстрував повістку, яку, за його словами, він отримав напередодні, 9 травня.

«В порушення всіх вимог законодавства, у повістці, яку надіслало МВС, не сказано, з якого питання мене планують допитати», - сказав він.

«МВС має дотримуватися процесуальних норм, і коли вони виконують замовлення, то мають хоча б говорити, з якого питання це замовлення», - додав О.Турчинов.

При цьому він нагадав, що його вже допитували в СБУ і Генпрокуратурі, на відміну від Міністерства внутрішніх справ. «Це, безумовно, їхній прокол, який вони хочуть виправити», - сказав він.

Водночас О.Турчинов вважає, що його виклик на допит – це «один з елементів продовження політичних репресій проти опозиції».