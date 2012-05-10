Турчинов не здогадується, чого від нього хоче міліція
Турчинов продемонстрував журналісткам повістку - у ній не вказано, з якого питання його планують допитати.
|Турчинов думає, що міліція виправляє "прокол"
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це він заявив журналістам перед початком допиту.
О.Турчинов продемонстрував повістку, яку, за його словами, він отримав напередодні, 9 травня.
«В порушення всіх вимог законодавства, у повістці, яку надіслало МВС, не сказано, з якого питання мене планують допитати», - сказав він.
«МВС має дотримуватися процесуальних норм, і коли вони виконують замовлення, то мають хоча б говорити, з якого питання це замовлення», - додав О.Турчинов.
При цьому він нагадав, що його вже допитували в СБУ і Генпрокуратурі, на відміну від Міністерства внутрішніх справ. «Це, безумовно, їхній прокол, який вони хочуть виправити», - сказав він.
Водночас О.Турчинов вважає, що його виклик на допит – це «один з елементів продовження політичних репресій проти опозиції».