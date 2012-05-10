В Ештон очікують, що Азаров очолить делегацію у Брюссель

Цю інформацію підтвердила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі прес-секретар Верховного представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Майа Кощанчич.

“Рада співпраці ЄС - Україна відбудеться 15 травня у Брюсселі, і ми очікуємо, що прем’єр-міністр (України – УНІАН) очолить делегацію”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня президент Європейської ради Герман Ван Ромпей заявив, що прем’єр-міністру України М.Азарову не варто було б приїжджати до Брюсселя. Разом з тим, він не уточнив, чи йшлося про заплановане засідання Ради співпраці, чи про якісь інші візити.

На засіданні Ради співпраці, яке востаннє відбулося у червні 2010 року, європейську сторону представлятимуть Верховний представник ЄС Кетрін Ештон та міністри закордонних справ країн-членів Євросоюзу, а українську делегацію очолить М.Азаров.