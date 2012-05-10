Януковича попередили про нові бойкоти, якщо він «поводитиметься зарозуміло»

Депутат Європарламенту, член делегації у зв’язках з Україною Сіірі Овіір (група ліберальних партій, Естонія) не виключає можливого повторення бойкоту України, подібних до відмови лідерів низки держав приїхати на Ялтинський саміт країн Центральноєвропейської Ініціативи.

Таку думку вона висловила власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі.

“Бойкот – це завжди крайній захід, особливо, коли йдеться про учасників саміту такого високого рівня. Політики високого рівня ніколи не схвалюють такі рішення без детальних роздумів про наслідки”, - сказала депутат.

Водночас, на думку С.Овіір, якби лідери Європейського Союзу не підтримували розвиток демократичної України, то ніколи б не погодились навіть на підготовку Угоди про асоціацію.

“З іншого боку, наша увага була прикута до колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, її процесу та всього, що стосується цього випадку. Як би там не було, я вважаю, що Партія регіонів, український уряд та Президент недостатньо часу спілкувалися з Європейським Союзом. Наприклад, якщо ми згадаємо останній інцидент з пані Тимошенко – погане ставлення до неї у в’язниці - ми відзначаємо, що українські ЗМІ чи політики не спростували новини і не надали доказів, що заслуговують на довіру, щоб переконати, що цього не було”, - сказала С.Овіір.

“Якщо український уряд та глава держави продовжать поводитись зарозуміло, тоді так, можливо, що такі бойкоти можуть відбуватися знову. З метою зупинення бойкотів міжнародна спільнота має стати свідком чітких сигналів чи дій з боку українських лідерів з метою покращення поточної ситуації”, - додала депутат.

С.Овіір зазначила, що добрі та конструктивні відносини між Україною та ЄС – в інтересах обох сторін. При цьому, за словами депутата, якщо Україна все ще зацікавлена у просуванні до цієї мети, тоді владі варто переглянути свої підходи у внутрішній політиці.

“Те, що відбувається навколо Ю.Тимошенко, – це не лише предмет внутрішніх справ, це має більш широкий вплив”, - зазначила С.Овіір.

Вона також додала, що як член делегації зі співробітництва з Україною підтримує відкриту та прозору співпрацю між ЄС та Україною.

При цьому депутат ще раз наголосила на важливості покращення спілкування між сторонами, яке може попередити багато непорозумінь, що трапляються, коли рішення ухвалюються не прозоро.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня Міністерство закордонних справ України повідомило про перенесення саміту Центральноєвропейської Ініціативи на невизначений термін після того, як Президенти 13-ти з 20-ти країн відмовилися приїхати до України. Частина з них мотивувала своє рішення браком часу, а частина – проблемами навколо колишнього прем’єр-міністра України Ю.Тимошенко.

Крім того, на початку квітня Німеччина виступила ініціатором політичного бойкоту української частини Євро-2012. На сьогодні керівництво Бельгії, Нідерландів, Австрії, а також Євросоюзу заявили, що не відвідуватимуть матчі в Україні.