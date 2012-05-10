Закордон знову питає Януковича про Тимошенко

Президент України Віктор Янукович у телефонній розмові з Президентом Словацької Республіки Іваном Гашпаровичем обговорив ситуацію з екс-прем’єром Юлією Тимошенко у контексті початку її лікування за участі німецьких лікарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Також сторони обговорили питання підготовки робочого візиту І.Гашпаровича в Україну, над яким зараз працюють дипломати двох країн.

У ході бесіди глави Української та Словацької держав обговорили широкий спектр питань двостороннього порядку денного.