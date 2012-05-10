Закордон знову питає Януковича про Тимошенко

14:44, 10 травня 2012
Політика
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Янукович обговорив з Президентом Словаччини ситуацію з Тимошенко.

Віктор Янукович

Президент України Віктор Янукович у телефонній розмові з Президентом Словацької Республіки Іваном Гашпаровичем обговорив ситуацію з екс-прем’єром Юлією Тимошенко у контексті початку її лікування за участі німецьких лікарів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Також сторони обговорили питання підготовки робочого візиту І.Гашпаровича в Україну, над яким зараз працюють дипломати двох країн.

У ході бесіди глави Української та Словацької держав обговорили широкий спектр питань двостороннього порядку денного.

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