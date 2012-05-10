Політолог: Янукович завів у ситуацію, з якої неможливо вийти без втрат

Міжнародна політична ситуація, в якій опинилась Україна внаслідок дій Президента Віктора Януковича та міжнародного бойкоту, є вкрай загрозливою.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції висловив президент Аналітичного центру "Відкрита політика" Ігор Жданов.

"Якщо ситуація з Юлією Тимошенко не вирішиться, то на Євро не приїдуть не лише політики. Зокрема, ми будемо свідками протестів окремих футбольних збірних, які демонструватимуть своє ставлення до країни, де є політичні в`язні", - заявив І.Жданов.

За його словами, йдеться не стільки про міжнародну політичну ізоляцію України, скільки про ізоляцію самого В.Януковича, якому буде дедалі складніше влаштовувати зустрічі із закордонними лідерами. “Проблеми є у відносинах як з Європою, так і з США. Не може Янукович розраховувати і на підтримку в Росії", - зазначив І.Жданов.

Політолог вважає, що внаслідок дій В.Януковича Україна опинилась у ситуації, з якої неможливо вийти без втрат. "Варіанти треба було шукати у вересні 2011-го та відразу після вироку Юлії Тимошенко. Їх була маса - декриміналізація, лікування за кордоном тощо", - сказав він.

І.Жданов також підкреслив, що міжнародний бойкот і скасування саміту лідерів країн Центральної Європи у Ялті продемонстрував, що екс-прем`єр Ю.Тимошенко залишається впливовим політиком навіть в ув`язненні.