Адресну допомогу ветеранам у Києві завершать виплачувати до кінця тижня

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління праці та соціального захисту КМДА.

У Київському міському центрі з нарахування та здійснення соціальних виплат запевняють, що до кінця тижня усі зазначені категорії отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у повному обсязі.

Столична влада нагадує, що відповідно до розпорядження КМДА, з нагоди відзначення 67-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні ветерани війни, жертви нацистських переслідувань отримають одноразову адресну матеріальну допомогу у розмірі від 200 до 1500 гривень.

Так, виплати отримують особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, які брали участь у героїчній обороні Києва та яким встановлено статус «учасника народного ополчення», інваліди війни І, II та III груп, учасники воєнних конфліктів із числа малолітніх в’язнів концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Крім того, матеріальна допомога надається вдовам Героїв Радянського Союзу та членам сімей загиблих військовослужбовців і дружинам (чоловікам) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, учасників війни, які за життя були визнані інвалідами, та учасники війни.

У Києві проживають 51 тис. 949 ветеранів Великої Вітчизняної війни, серед яких учасники бойових дій та ті, що до них прирівняні, інваліди та учасники війни. Крім того, 13 киян носять звання Героя Радянського Союзу.