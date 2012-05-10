Головному тернопільському свободівцю 9 травня зламали ніс

Про це сам Р. Навроцький заявив кореспонденту УНІАН.

Голова Тернопільської міської організації ВО «Свобода» нагадав, що учора під час спроби представників партії перешкодити комуністам провести свій захід у Парку Слави його разом з однопартійцем, заступником голови Тернопільської районної ради Романом Наконечним та іншими учасниками акції правоохоронці із заламаними назад руками вивели з місця події й помістили в автозак.

Після того як його відпустили з міліції, Р.Навроцький відчув біль і звернувся до судмедекспертів, щоб зняти побої.

«У мене зафіксували синці на руках, які лишилися від кайданок, невеликий розрив шкіри між вказівним та великим пальцем руки, синець і запечену кров на шиї від удушення. Крім того, встановили закритий перелом носа. Відповідно, сьогодні звертатимуся у прокуратуру», – сказав Р.Навроцький.

В обласній прокуратурі кореспондента УНІАН повідомили, що міська прокуратура уже розпочала перевірку за фактом подій, які відбулись у Парку Слави на День Перемоги.

«9 травня представникам Тернопільського обласного комітету Компартії України, які слідували під партійними прапорами, намагались перешкодити у ході покладання квітів 12 представників ВО «Свобода», очолювані депутатами Тернопільської обласної, міської та районної рад. На законну вимогу працівників міліції, які забезпечували охорону громадського порядку, щодо недопущення вчинення протиправних дій вищевказані громадяни не реагували та чинили опір. З метою уникнення будь-яких протистоянь працівники міліції, не застосовуючи спецзасобів, відтіснили тих, хто намагався перешкодити заходам, та доставили в Тернопільський МВ УМВС України в області 12 найактивніших учасників ВО «Свобода». У зазначених осіб правоохоронцями отримано пояснення та відпущено», – йдеться у повідомленні прокуратури.

На даний час за фактом інциденту прокуратурою Тернополя проводиться дослідча перевірка в порядку ст. 97 Кримінально-процесуального кодексу України, за наслідками якої буде надано оцінку законності дій як працівників міліції, так і представників ВО «Свобода».

Дана перевірка взята на контроль прокуратурою області.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Тернополі представники ВО «Свобода» спробували перешкодити комуністам провести свою акцію у Парку Слави.

Щойно колона під прапорами КПУ вирушила від Пам’ятника Матері до Пагорбу Слави, дорогу їм перекрило близько 20 молодих людей, зокрема депутати міської та обласної ради від ВО «Свобода». До них почали долучатися і старші люди, намагаючись заблокувати рух колони, учасники якої йшли під охороною правоохоронців, зокрема бійців спецпідрозділу «Беркут».

Правоохоронцям вдалося відтіснити «свободівців».