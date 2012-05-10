В рамках справи Щербаня ГПУ розкопала могилу кримінального авторитета Матроса

«Ексгумацію було проведено за постановою слідчого Генеральної прокуратури України, з чітким дотриманням вимог Кримінально-процесуального кодексу України. Всі процесуальні питання, пов'язані з ексгумацією трупа узгоджені з керівництвом Генеральної прокуратури України», - повідомили УНІАН у прокуратурі з посиланням на прокурора Дніпропетровської області Наталію Марчук.

За даними прокуратури, ексгумація проводилася в рамках кримінальної справи, яка перебуває в розслідуванні Генпрокуратури.

У ході ексгумації громадський порядок забезпечували 10 співробітників міліції.

Дружина О.Мільченка повідомила журналістам, що її не попередили про ексгумацію тіла чоловіка.

Угрупування Матроса діяло в Дніпропетровську близько 10 років.

Як повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, близькіо до силових структур, ексгумація тіла Мільченка пов'язана з тим, що прокуратура хоче ще раз переконатися, чи дійсно він помер від цирозу печінки, а чи був отруєний.

За деякими версіями, поширюваними ЗМІ, Мільченко був пов'язаний з донецькою бандою Євгена Кушніра, яка нібито мала стосунок до замовних вбивств Євгена Щербаня і Вадима Гетьмана.

З Мільченком спілкувався колишній прем'єр Павло Лазаренко.