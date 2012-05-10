Тюремники кажуть, що знімають Тимошенко тільки в палаті та коридорі

Про це йдеться у заяві Державної пенітенціарної служби, переданій агентству УНІАН.

У відомстві наголосили, що відеоспостереження у приміщенні, де перебувають засуджені до позбавлення волі особи, здійснюється виключно на підставі вимог статті 103 Кримінально-виконавчого кодексу України.

Кримінально-виконавчий кодекс та інші нормативні акти не забороняють проведення відеоспостереження за поведінкою засуджених у цілодобовому режимі, крім того, використання засобів відеоспостереження не суперечить Європейським пенітенціарним правилам.

У ДПтС також спростували поширену адвокатом Ю.Тимошенко інформацію щодо наявності камер відеоспостереження у процедурних кімнатах. “Такі камери встановлені лише у палаті пацієнтки та коридорі”, - йдеться у повідомленні.

Також у відомстві повідомили, що продуктова передача від родичів ув’язненої була доставлена Ю.Тимошенко у передбаченому законом порядку вже о 16.00.

Довідка УНІАН. Стаття 103 КВКУ. Технічні засоби нагляду і контролю

1. Адміністрація колонії має право використовувати аудіовізуальні, електронні й інші технічні засоби для попередження втеч та інших злочинів, порушень встановленого законодавством порядку відбування покарання, отримання необхідної інформації про поведінку засуджених.

2. Адміністрація колонії зобов'язана повідомити засуджених про застосування технічних засобів нагляду і контролю.