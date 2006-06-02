Алкоголь і сонячне випромінювання приносять щастя

Влітку, як тільки припиняються дощі, виглядає сонце і встановлюється жадана жара, сотні і тисячі городян тут же тягнуться до берегів місцевих річок, озер, водосховищ, щоб розтягнутися на травичці, підставити білясті обличчя ультрафіолету і відчути себе хоча б відносно щасливими.

А якщо до цього додати ще і пляшечку-другу пива, то, швидше за все, для багатьох це щастя вже буде не відносним, а повним. І плювати на те, що лікарі постійно твердять про небезпеку поєднання сонячних ванн і алкоголю… Тим більше, що, як з`ясовується, це поєднання зовсім не смертельне, а, навпаки, може стати сприяти красі і молодості.

Вчені встановили, що малі і середні дози речовин, які традиційно вважаються такими, що викликають фізіологічний стрес (наприклад ультрафіолет з алкоголем), можуть принести нашому організму безперечну користь. Механізм цього процесу дуже простий: певні дози речовин, що викликають стрес, стають своєрідними стимуляторами для імунної системи, примушуючи її виробляти більше число ензимів — органічних речовин, що оздоровляють наш організм.

У принципі подібний ефект вже достатньо давно відомий науці і носить назву «гормезіс». Його суть полягає у тому, що ультрамалі дози шкідливого чинника можуть стати позитивними для організму. Але дотепер ніхто не вважав, що гормезіс зокрема розповсюджується на алкоголь і сонячне випромінювання. Перші кроки у вивченні цього ефекту зробили американські вчені, які займалися дослідженням дії радіації на організм людини. Вони протягом достатньо довгого часу опромінювали групу робітників, зайнятих на виробництві, пов`язаному з радіацією, ультрамалими дозами, а потім із здивуванням встановили, що смертність в групі опромінюваних була на 24% менше ніж у тих, хто опромінюванню не піддавався.

Це і дозволило вперше зробити висновок про те, що малі кількості шкідливих речовин цілком здатні дати позитивний поштовх для імунної системи, примусивши її працювати активніше і більш ефективно. Одночасно з цим активніше йде процес регенерації кліток, що дозволяє нам зберігати прекрасну шкіру і колір обличчя, які є показниками молодості.

Ця новина, безперечно, не може не порадувати. Проте і переповнюватися надмірним оптимізмом не варто. Адже відомо, як легко ми переходимо грань від помірності до непомірності, у тому числі і у тому, що стосується загару і — особливо — вживання алкоголю. А значить, і межу від корисності до нанесення шкоди самим собі. Головне — вчасно зупинитися і пам`ятати, що «в краплі — ліки, а в чашці — отрута».

Политбайки