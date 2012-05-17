Тимошенко просить FATF розслідувати оборудки з «вишками Бойка»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомили народні депутати Сергій Власенко та Остап Семерак (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

«Станом на сьогоднішній день ми підготували, і Юлія Володимирівна підписала заяву на адресу FATF щодо оборудок з так званими вишками Бойка… Ми сподіваємось, що ця заява Юлії Володимирівки дозволить довести до логічного завершення розслідування цієї оборудки», - зазначив С.Власенко.

За його словами, перевірка, яку провели народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина", виявила, що в результаті цієї оборудки з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд грн, а це приблизно 4 млн мінімальних пенсій, які встановлені сьогодні для українців.

У свою чергу, О.Семерак зауважив, що депутатам вдалося, хоча і з певними труднощами, але цілком законно, отримати всю тендерну документацію компанії «Чорноморнафтогаз» й офшорної компанії щодо закупівлі бурових установок.

При цьому народні депутати зазначили, що в оборудці задіяні офшорні компанії, які зареєстровані в Латвійській Республіці та у Великій Британії.

Таким чином, як зазначили депутати, після перевірки FATF має направити до правоохоронних органів цих країн звернення щодо вжиття санкцій.

Відповідаючи на запитання, які прізвища посадових осіб, які були причетні до оборудки, вдалося встановити, О.Семерак сказав: «Я можу назвати міністра палива та енергетики – це людина, яка курує "Чорноморнафтогаз", це людина, яка входить в альянс політично-фінансової групи, так зване «РосУкрЕнерго». В оборудці, про яку ми говоримо сьогодні, задіяний банк… У нас є докази цих речей».

У свою чергу, С.Власенко пояснив, що, наскільки йому відомо, за відмивання грошей як у Латвії, так і у Великій Британії, передбачено кримінальну відповідальність. «Отже, я думаю, міністру буде приємно почути, що він і в Латвійській Республіці, і у Великій Британії є кримінальним злочинцем», - зазначив народний депутат.

Учасники брифінгу також заявили, що окрім незаконних тендерів на придбання бурових установок було виявлено факт проведення ще одного тендеру на придбання чотирьох кораблів, під час якого, за попередніми підрахунками, з держбюджету було вкрадено 60-70 млн дол.

За словами народних депутатів, відповідні звернення для перевірки вказаних оборудок були спрямовані до Генеральної прокуратури, Контрольно-ревізійного управління, але у відповіді, яка надійшла від вказаних установ, зазначалося, що жодних порушень не встановлено.