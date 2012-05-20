Євросоюзу не подобається система влади, яка дозволяє побиття Тимошенко

Надзвичайний та Повноважний посол Королівства Нідерландів в Україні Пітер Ян Волтерс вважає, що Європейський союз не виступає проти президента України Віктора Януковича, а проти системи влади, яка допускає побиття засудженої екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол Нідерландів заявив у Вінниці під час заходів, присвячених святкуванню Дня Європи.

«Коли з’явились фотографії Тимошенко із синцями – для багатьох людей у ЄС це був ще один крок надто далеко назад. Своїми словами я не хочу сказати, що ми стаємо на чийсь бік – ніби то ми не підтримуємо Януковича, а підтримуємо Тимошенко. Ні. Те, що нам не подобається – це нинішня система влади, яка дозволяє, щоб такі речі відбувались», - сказав він.

Пітер Ян Волтерс додав, що євроспільноту дуже хвилюють події в Україні, особливо щодо дотримання верховенства права, незалежності судової гілки. «Влада демонструє певний рух, який ми не можемо оцінити інакше, як рух назад», - пояснив посол.

Дипломат зазначив, що ЄС зовсім не прагне відштовхнути від себе Україну, а навпаки, хоче разом з Україною брати участь у процесі її інтеграції, «але таке ж саме бажання рухатись у цьому напрямку, цим же шляхом, має бути й в України».

«Євро-2012 – це шанс для України продемонструвати, чого вона варта, чого вона хоче, і що вона може зробити. А для нас це шанс, щоб знову заявити українській владі про те, що ми очікуємо, що ще може бути зроблено в Україні для того, аби досягнути тієї цілі, яку вона знову задекларувала, а саме приєднання до Європейського Союзу», - додав Пітер Ян Волтерс.