Тимошенко - владі: Де б ви не були, що б ви не робили – я вас дістану!

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Батьківщини».

«Сьогодні партія влади на чолі з Януковичем планує розглянути абсолютно авантюрний та безвідповідальний законопроект про запровадження двомовності в Україні», - підкреслила Ю.Тимошенко.

«Я давно казала: якщо у вас є проблема з мовами, якщо у вас є проблеми з двомовністю – вивчіть українську», - додала вона .

За словами Ю.Тимошенко, запровадження другої державної мови – це не просто передвиборча ініціатива Партії регіонів. «Ми знаємо, що напередодні кожних виборів вони виймають цю тему і намагаються маніпулювати людьми. Їм не потрібна мова ані російська, ані українська. Їм не потрібна ані Україна, ані Росія. Вони живуть за іншими поняттями. Їм потрібне особисте збагачення, їм потрібен повний контроль над країною», - заявила екс-прем’єр.

«Я хочу з усією відповідальністю зазначити: це не просто передвиборчі ігри - це злочин проти України, це злочин проти нації. Це злочин проти історії і проти народу. І я з усією відповідальністю заявляю, що я не дам цього зробити! Чуєте, я тут, за гратами, не дам вам глумитися над Україною!», - наголосила Ю.Тимошенко.

«Я хочу, щоб ви всі знали, що знущатися над мовою, над основними принципами націоутворення набагато небезпечніше, ніж знущатися над Тимошенко. І де б ви не були, що б ви не робили – я обов’язково дістану вас і обов’язково змушу відповідати перед законом і перед країною за те, що ви робите зараз», - заявила екс-прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати від Партії регіонів Сергій Ківалов і Вадим Колесніченко минулого року зареєстрували у Верховній Раді законопроект «Про засади державної мовної політики».

У пояснювальній записці зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми) - в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і містах Києві і Севастополі; кримськотатарська - в АР Крим, угорська - в Закарпатській області, румунська - в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист у менших адміністративно-територіальних одиницях.

У той же час Венеціанська комісія вважає, що в проекті закону недостатньо гарантій застосування і захисту української мови.

Законопроект про засади державної мовної політики є в порядку денному Верховної Ради на четвер, 24 травня.