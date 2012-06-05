Тимошенко просить опозицію не рвати волосся на голові

Про це йдеться у заяві Ю.Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії "Батьківщина".

"В 1863 або в 1864 році, за дату перепрошую, бо, можливо, помиляюсь на пару років, в мене, як Ви знаєте, в останні десять місяців є певні проблеми з Інтернетом, було ухвалено сумно відомий Валуєвський циркуляр – таємне розпорядження міністра внутрішніх справ (Російської імперії - УНІАН) про заборону та витіснення української мови з літературного вжитку. Сьогодні, майже 150 років по тому, новоявлені “валуєви” Міжгір’я зробили ще один крок до знищення української мови», - заявила Ю.Тимошенко.

«Треба зазначити, що це не просто безглузда акція нетямущої й дурної влади. Вони, про всяк випадок, нищать все українське, як чуже, невідоме їм та небезпечне. Думаю, що тоді на черзі Гімн України, Прапор, вишиванки", - вважає Ю.Тимошенко.

Водночас вона підкреслила, що українська мова вижила, не зважаючи на репресії та "валуївщину". "Через заборону та цензурні імперські шлюзи до нас пробились і вірші Василя Симоненка, і лірика Василя Стуса, і проза Сергія Жадана», - зазначила Ю.Тимошенко.

При цьому екс-прем’єр звернулася до демократів та патріотів: «Не треба істерики та виривання волосся на голові, бо це - саме те, на що вони розраховують. Вони добре розуміють, що можуть правити лише в роздертій на протиріччя, втомленій і розсвареній країні. Не дайте їм цього дарунку".

На переконання Ю.Тимошенко, законопроект про засади державної мовної політики абсолютно суперечить Конституції України, "вже не кажучи про здоровий глузд та елементарний людський розум".

"Цей «закон» невдовзі буде неодмінно скасовано. І це не моє своєрідне побажання з-за грат, це – гарантія!!! Сьогоднішнє голосування стало останнім цвяхом в домовину нинішньої влади», - наголосила Ю.Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 червня, Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про засади державної мовної політики, ініціаторами якого є народні депутати від Партії регіонів Вадим Колесніченко і Сергій Ківалов.

У пояснювальній записці, зокрема, зазначається, що в разі ухвалення законопроекту російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27-ми).

В опозиції пообіцяли, що не допустять ухвалення цього мовного закону.