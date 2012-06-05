Три нардепи просять не враховувати їхні голоси за мовний закон

Як зазначається у заяві, відповідно до Регламенту ВР, парламент має право перейти до обговорення наступного законопроекту тільки після завершення розгляду попереднього питання порядку денного.

Під час сьогоднішнього засідання Погоджувальної ради керівники фракцій та груп висловили кілька пропозицій щодо шляху завершення розгляду законопроекту про засади державної мовної політики. Зокрема, висувалися пропозиції, згідно з Регламентом, прийняти законопроект за основу у першому читанні, направити проект на доопрацювання у профільний комітет, оголосити перерву у розгляді цього питання або оприлюднити законопроект у газеті «Голос України». Оскільки керівники парламентських фракцій та груп не змогли досягти консенсусу з цієї процедурної проблеми, у голови Верховної Ради, який неодноразово публічно висловлював власне неприйняття згаданого законопроекту, залишився тільки один вибір - діяти відповідно до закону, чітко дотримуватися вимог Регламенту, наголошують у прес-службі ВР і нагадують, що для утвердження своєї позиції голова Верховної Ради України не має права порушувати закон.

«Отже, звинувачення окремих народних депутатів про міфічні домовленості щодо процедури, порядку або перебігу прийняття за основу законопроекту про засади державної мовної політики є нічим іншим як спробою виправдати власну мовчазну згоду на прийняття цього документу», - заявляє прес-служба ВР.

Прес-служба нагадує «затятим вболівальникам» мовного питання зліва і справа, що Регламент Верховної Ради надає усім законодавцям право протягом 14 днів внести свої поправки, зміни та пропозиції до тексту законопроекту для їхнього наступного опрацювання профільним комітетом. Відтак, сьогодні зусилля варто скерувати у це річище і вносити розумні пропозиції замість пошуку ворогів для прикриття власної неспроможності».

Прес-служба також інформує, що сьогодні за наслідками розгляду законопроекту про засади державної мовної політики до голови Верховної Ради надійшли документи про виключення двох депутатів зі складу фракції НУ-НС, а також заяви трьох народних депутатів з проханням не враховувати їхні голоси у голосуванні за згаданий законопроект.