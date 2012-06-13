Директор Freedom House каже, що Євро може стати соромом для Януковича

"Бути господарем чемпіонату Європи з футболу повинно було бути моментом гордості для України. Натомість ми бачимо, що люди задаються запитанням – чому чемпіонат проводять в Україні, коли в країні є політичні в’язні, звучать повідомлення про расизм? У цій ситуації Євро-2012 має потенціал перетворитись на сором для влади в Україні", - сказав Д.Креймер в інтерв’ю "Голосу Америки".

На його думку, все виглядає таким чином, що сьогоднішнє керівництво України не здатне і не хоче вирішувати існуючі проблеми, а також не поважає базові свободи громадян, що є основою демократичного суспільства.

"Ми бачимо нездатність і небажання уряду України вирішувати проблеми з вибірковим переслідуванням. Ми порушували це питання під час візиту в Україну на найвищому рівні. Я сподівався, що вихід з ситуації буде знайдено. Але Генеральна прокуратура України відкриває нові справи проти Тимошенко, останні – за звинуваченням у причетності до вбивства Щербаня. Я не кажу, що Тимошенко повинна мати імунітет, але шлях, яким вони проводять розслідування, я б сказав переслідування її, Луценка та інших, не викликає жодної довіри. Якщо немає підстав, вони не повинні тримати цих людей у тюрмі, і все ж таки сподіваюсь, що вони знайдуть шлях звільнити їх рано чи пізно", - зазначив Д.Креймер, повідомляється на сайті Юлії Тимошенко.

Як повідомлялося, 4 квітня Д.Креймер відвідав Ю.Тимошенко у Качанівській виправній колонії у складі делегації міжнародної неурядової організації Freedom House. Після зустрічі, яка тривала понад півтори години, представники делегації заявили, що таким чином хотіли привернути увагу до вибіркового застосування правосуддя в Україні. "Freedom House не підтримує ніяких конкретних осіб чи конкретні політичні партії. Ми підтримуємо демократію, права та свободи людини", - підкреслив один з представників делегації.