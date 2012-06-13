Янукович і Азаров поділили між собою матчі в Донецьку

Президент України Віктор Янукович відвідає Донецьк 15 червня, а прем`єр-міністр Микола Азаров - 19-го.

Про це пише "Остров". Як пише видання, програма-мінімум для керівників держави - відвідування матчів збірної України на "Донбас Арені", які вона проведе зі збірними Франції та Англії відповідно. Як повідомляв УНІАН, Віктор Янукович дуже емоційно реагував на голи, забиті Андрієм Шевченком в матчі зі шведами.

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