Партії - учасники виборів несуть про аграрні питання абищо

Експерти відзначають, що аграрні блоки передвиборних програм більшості політичних сил не узгоджуються з їх базовими програмами.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління ГО «Аналітичне агентство «Українська марка» Олександр ОЛІЙНИК.

За словами О.ОЛІЙНИКА, в проведеному дослідженні ««Аграрне питання» в програмах політичних партій і виборчих блоків» аналізуються програмні документи основних суб`єктів виборів – Комуністичної партії України, Партії регіонів, блоку «Наша Україна - Народна самооборона», Блоку Юлії Тимошенко, Всеукраїнського об`єднання «Свобода», Блоку Литвина та інших.

У дослідженні, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН, було зроблено ряд висновків, зокрема, що аграрні складові базових програм, як правило, не обновляються і містять застарілу неадекватну інформацію.

Як ілюстрація наводяться цитати, наприклад: «…Партія регіонів виступає за подальший розвиток ринкових відносин на селі і ухвалення Земельного кодексу…», який на сьогодні вже ухвалено.

У документах партії «Реформи і порядок» говориться, що «… тільки приблизно чверть селян на сьогодні одержали державні акти на приватну власність розпайованої землі…», хоча на сьогодні цей процес практично завершився.

Аграрний блок базової програми Народного Руху України починається словами «… основною метою аграрної політики Руху на 2000-2004 роки є забезпечення…», що свідчить, що вже дуже давно до цієї програми ніхто ніяких змін не вносив.

Також в дослідженні говориться, що передвиборні програми політичних партій і виборчих блоків, як правило, не узгоджуються з базовими програмами.

Крім того, в дослідженні наголошується, що в передвиборних програмах явно виражений соціальний популізм відносно села. Це ілюструється співвідношенням кількості соціальних ініціатив політичних партій у передвиборних документах і кількістю зареєстрованих законопроектів соціального характеру в парламентському Комітеті з питань аграрної політики і земельних відносин. У дослідженні наголошується, що за період 2006-2007 рр. це співвідношення становить 22 до 0, що свідчить про те, що соціальні питання цікавлять політиків лише в передвиборний період.

На думку експертів, виходячи з тексту базових і передвиборних програм, неможливо представити цілісну картину розвитку аграрного сектора, стратегічні пріоритети і часові рамки їх реалізації.

«Суспільство вимагає чіткого плану дій, а натомість знову одержує від політичних партій і блоків еклектичний набір давно відомих і частково вже дискредитованих ідей», - говориться в дослідженні.