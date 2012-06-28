Співдоповідачі ПАРЄ: вибори без Тимошенко й Луценка будуть заплямовані
Співдоповідачі ПАРЄ по Україні виступають проти ідеї визнання наперед недемократичними наступних парламентських виборів в Україні, якщо в них не братимуть участі ув’язнені лідери опозиції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів Майліс Репс та Марієтта Пурбе-Лінден за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.
“Ми категорично проти ідеї апріорі називати вибори недемократичними та нелегітимними, якщо цим окремим членам опозиції не буде дозволено брати участь у кампанії”, - йдеться у записці.
“Можливість чи ні для цих осіб брати участь у виборах є одним із факторів, на яких така оцінка має базуватися, однак вона не має зумовлювати висновок”, - зауважили співдоповідачі.
Разом з тим, М.Репс та М.Пурбе-Лінден зазначили, що переслідування колишніх членів уряду, які є видатними лідерами опозиції, впливає на передвиборчий клімат, а їхня неучасть у перегонах заплямує вибори.
Співдоповідачі ПАРЄ також зазначили, що під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у травні вони звернули його увагу на те, що якщо опозиційні лідери під час виборів залишатимуться в ув’язненні, навіть незначні порушення у ході виборчої кампанії поставлять вибори під сумнів.