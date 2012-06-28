Путін: Росія нікому не дозволить розмовляти з собою мовою сили

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав сьогодні на прийнятті на честь випускників військових академій та університетів.

«Створення сучасної армії, зміцнення безпеки країни – це один з наших безумовних пріоритетів. Росія ніколи не дозволяла і нікому не дозволить розмовляти з собою мовою сили», - заявив В.Путін.

За його словами, завдання усієї військової організації держави – гарантовано забезпечити мир, інтереси і суверенітет Росії, оперативно і адекватно відповідати на будь-які загрози, звідки б вони не виходили.

При цьому він підкреслив, що вибудовуючи оборонну політику, Росія орієнтуватиметься на найсучасніші тенденції у військовому будівництві, на їх основі продовжить модернізувати Збройні сили.