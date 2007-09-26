Степан Хмара: Партія регіонів – мафіозний клан, з яким не можна об’єднуватися

УНІАН звернувся за інтерв’ю до народного депутата Верховної Ради України II, III, IV скликань, члена Проводу Української Народної партії Степана Хмари

Степане Ільковичу, я спостерігала за вашою зворушливою відданістю Юлії Володимирівні під час позаминулого скликання парламенту. Це ж не штука, мало не ввалити могутньому Суркісу, який хотів Тимошенко образити. Ви влили в "Батьківщину" свою Консервативну партію. І ви не жалкуєте, що випали з її обойми?

Я пояснював це ще у березні 2005 року. Консервативна партія увійшла у “Батьківщину”, коли це була зовсім інша партія. Але після виборів курс керівництва партії “Батьківщина” і курс БЮТ був змінений на 180 градусів. У фракцію були запрошені вчорашні кучмісти, мільярдери-мародери. Я інакше їх не називаю, бо вони стали мародерами, пограбувавши український народ, його національне багатство, створене багатьма поколіннями. Багатство ж було награбоване за допомогою зв’язків із кучмівським режимом, який вони активно підтримували. Туди пішли пан Богдан Губський, який пропонував Кучму на третій строк, і який зробив свій бізнес разом із СДПУ(о) – всім це відомо. Він став мультимільйонером. Він і зараз прихоплює землю де тільки можна: і на Київщині, і на Черкащині. Пан Жеваго, який третє місце займає у ієрархії мільярдерів після Ахметова і Пінчука... Це молодий вискочка – мільярдер, статки якого перевищують три мільярди. Ми знаємо, як ці багатства творилися! Той же харківський Фельдман, друг та соратник по бізнесу Євгена Кушнарьова... І це не відповідало моїм моральним та ідеологічним поглядам. Я був категорично проти того, щоб допускати таких людей у фракцію. У нас були гострі дискусії, але оскільки вирішальний голос у партії мала і має Юлія Володимирівна (це ж досить специфічна структура), то мені з ними було не по дорозі. Це суперечило моїм переконанням.

Степане Ільковичу, а як Вам, депутату Верховної Ради трьох скликань, живеться у позапарламентському статусі? Зараз, як і всі інші, я включився у активний передвиборчий процес. Весь час у поїздках. Звичайно, позапарламентська діяльність не задовольняє мене, тому що є чималий життєвий та політичний досвід. А поза парламентом можливості впливати на процеси у державі дуже обмежені. А сили, досвід та бажання є...

Хотілося у минулому парламенті поблокувати щитову?

Я б не хотів торкатися цього питання. Є ситуації, в котрих варто використовувати екстремальні засоби. Але тоді це був не найкращий засіб, і він мав негативний відгук у суспільстві.

Я згадую затвердження Юлії Тимошенко прем’єром. Редактор одного бізнес-видання охарактеризував це просто: країні – хана. Цікаво, що тепер, розмовляючи із бізнес-журналістами, я чую такі самі оцінки: Юлія - прем’єр, країні – хана. Що Ви думаєте з цього приводу?

Передвиборча кампанія має свою специфіку. До 30 вересня я на це запитання не можу відповідати. Але її необережні заяви щодо майбутнього армії - це фактично руйнування Збройних сил. Я не хочу почути звинувачення, що я впливаю на процес. Військові радники Юлію Володимирівну підтримують, бо мусять, бо мандати дуже смакують. Я читав інтерв’ю з генералом Петруком, і він говорить нісенітниці, бо мандат йому дорожчий, ніж безпека України. Я не думаю, що він настільки безграмотний, ні - він мусить підтримати лідера.

Питання про НАТО, яке так експлуатує Партія Регіонів... Вам не здається, що помаранчеві самі винні, бо вони пальцем не поворухнули задля популяризації Альянсу?

Безперечно, було допущено багато помилок. Не проводилась цілеспрямована, продумана, інформативна кампанія. Це було пущено на самотік, а регіонали, перебуваючи при владі, вели антинатівську, фактично проросійську пропаганду.

Росія прекрасно знає, що коли ми станемо членом Альянсу, то незалежність буде гарантована і мрія про відновлення неоімперії буде похована. Тому через Регіони, через комуністів росіяни роблять усе, щоб не допустити членства України в НАТО. А помаранчеві втратили дуже багато можливостей зруйнувати антинатівську пропаганду.

Ви свого часу дуже критикували Юрія Луценка на посаді міністра внутрішніх справ. Юрій Віталійович і зараз заявляє, що не проти контролювати силовий блок.

Якщо ти критикуєш людину, то це не означає, що ти не сприймаєш людину, ти просто боляче сприймаєш її помилки. Вирішальний вплив на формування свого блоку повинен мати Президент. Незаконно поламана Конституція відібрала його повноваження, але має існувати непорушна домовленість: не можна призначати голів силових відомств без згоди Президента.

Які ви бачите сценарії розвитку подій, якщо якась зі сторін не буде вдоволена результатами виборів? Партія Регіонів наввипередки ставить намети на Майдані...

Я думаю, що це шантаж перед виборами. Вони хочуть втримати частину своїх виборців. Вони не дарма це роблять, бо відчувають, що у їхньому регіоні авторитет вже менший. Ці їхні намети - спроби залякати і прив’язати свого виборця. В них дуже панічний настрій, вони розуміють, що свої результати вони не покращать.

Вам не здається, що в ім’я об’єднання країни саме широка коаліція була б доречною?

У тому стані, у якому перебуває Партія Регіонів, це – мафіозний клан, це ще не партія. І користі від такого об’єднання немає. Розколу в країні немає. Є різні рівні національної свідомості. Але не йде водорозділ між людьми Сходу та Заходу. Це розкол між певними політичними угрупуваннями. Об’єднання країни має відбуватися не по вертикалі, а по горизонталі. І об’єднуватися із тими, хто зробив бізнес на крові та на грабіжництві українського народу, не можна.

Історія перших великих грошей темна у великих підприємців всіх політичних сил. Перша стадія накопичення капіталу...

Ні, не накопичення, це розграбовування створеного капіталу. Давайте не будемо порівнювати нас із Англією 18 століття, коли капітал творився страшною експлуатацією, визиском – це накопичення капіталу правдами та неправдами. А у нас розграбовувався вже накопичений капітал. У нас було не накопичення, у нас було розкрадання. Тому тут є різниця.

Такі “грабіжники” тим не менше перебувають у списках всіх політичних сил. Я так розуміла, що головне застереження націонал-патріотів, що Партія Регіонів буде крок за кроком здавати Росії національний інтерес України. Але, наприклад, і Борис Нємцов, і Борис Березовський кажуть, що ніхто, у тому числі донецькі, не захочуть віддавати бодай крихту суверенітету росіянам.

Справа не в тому. Регіонали - це люди, які звикли керуватися поняттями, що існують у кримінальному світі. Їх методи були випробовувані у донецькому регіоні, на теренах Донбасу. Бізнес збудований на крові, на фізичному знищенні конкурентів. Для цих людей демократія та народ як джерело влади - чужі. Вони б хотіли перенести ці методи, на яких вони стали керівниками Донбасу, на всю Україну.

Якби був живий В’ячеслав Чорновіл, як Ви думаєте, за яку коаліцію він би виступив, за широку чи демократичну?

Я ухиляюсь від відповіді. Я не знаю. На жаль, ми не можемо у нього спитати...

Маша Міщенко