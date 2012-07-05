Регіони можуть зібрати позачергову сесію Ради на початку серпня
Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов не виключає проведення позачергової сесії парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні на брифінгу.
«Я не виключаю, що ми будемо скликати позачергову сесію, але це буде на 1-2 дні», - сказав він.
Водночас О.Єфремов додав, що така позачергова сесія може відбутись наприкінці липня – початку серпня.
Як повідомляв УНІАН, закриття поточної сесії ВР заплановане на 12.00 6 липня.
Єфремов також заявив, що фракція Партії регіонів не обговорює можливість обрання нового голови Верховної Ради.
«Ми не обговорюємо жодну іншу кандидатуру», - сказав О.Єфремов і додав, що більшість у ВР робить все можливе для того, щоб знайти конструктив у відносинах з нинішнім головою парламенту Володимиром Литвиним.
Він сказав, що ніхто не бачив на паперовому носії заяву В.Литвина про відставку. «Згідно з інформацією, яка є у секретаріату, у них такої заяви також немає», - зазначив О.Єфремов.