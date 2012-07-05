«Про що закон? Про дуже правильну річ: усі державні службовці зобов´язані володіти, а при виконанні своїх обов´язків – використовувати українську мову. Якщо хочеш стати державним службовцем – обов´язково складатимеш іспит з української», - відзначив Огризко.

На думку Огризка, від законопроекту є ще один позитив - вводиться система періодичного перескладання іспиту для усіх держслужбовців з володіння державною мовою.

«Автору – велика подяка від усіх тих, для кого Вітчизною є саме Україна, а не сусідня держава. Переконаний – це лише перший крок. До цього в основному складали концепції, а тепер, нарешті, настав час конкретних законів. Сподіваюсь, їх буде декілька, у тому числі й про мовні права національних меншостей», - заявив екс-міністр.

«Чи матимуть вони шанс бути схваленими цим складом парламенту? Не маю жодних ілюзій. Але вони стануть дуже важливими напрацюваннями для нового, справді демократичного та українського парламенту. А про цей – ганебний – ми просто забудемо», - зазначив Огризко.

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Нагадаємо, народний депутат від фракції НУ-НС Ігор Палиця в середу, 4 липня, вніс до Верховної Ради законопроект № 10700 «Про обов'язкове володінні та використанні державної мови».

Законопроектом пропонується зробити володіння українською мовою і його обов'язкове використання при виконанні службових обов'язків необхідною підставою для прийому на роботу та перебування на посаді в держструктурах.