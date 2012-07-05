Мовний законопроект ухвалювали із порушеннями (стенограма)

Про це пише "Українська правда".

Як повідомляє видання, спершу головуючий на засіданні Адам Мартинюк запитав, хто за те, щоб розглянути цей законопроект, – і за це проголосували лише 219 депутатів, чого було недостатньо.

Перший заступник голови Верховної Ради поставив на голосування пропозицію повернутися до цього запитання – і її підтримали 241 карток депутатів.

Після цього головуючий мав би знову поставити на голосування пропозицію розглянути в сесійній залі законопроект №9073.

Однак натомість Мартинюк поставив на голосування "прийняти закон 9073" – і коли на табло засвітилося "за" 248, він оголосив: "Рішення прийнято. Дякую". Після цього через дії опозиції у президії Верховної Ради проводити розгляд інших питань стало неможливо – й за хвилину Мартинюк поспішно закрив засідання.