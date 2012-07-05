Захисники мови на півгодини перекрили чотири міжнародні траси

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Львівського регіонального виборчого штабу Об’єднаної опозиції “За Батьківщину!”

За даними прес-центру, з 18.00 до 18.30 рух автотранспорту було заблоковано на ділянках міжнародних трас у населених пунктах Зимна Вода, Гряда, Рясне-Руська та у м. Сколе (ділянка міжнародної траси Київ-Чоп).

Як зазначається у повідомленні, у такий спосіб опозиція протестує проти набуття чинності мовного закону. На кожній з ділянок міжнародних трас участь в акції взяли близько ста осіб. Щоб діяти в межах закону, учасники акції протесту безперервно ходили пішохідним переходом.