Ландік-старший зглянувся над журналістами LB.ua

Народний депутат від Партії регіонів Володимир Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів інтернет-видання LB.ua в результаті його депутатського звернення від листопада 2011 року після публікації на сайті видання його приватної переписки.

Про це повідомляє LB.ua, опублікувавши відповідний лист депутата.

"Беручи до уваги те, що журналісти видання, в особі шеф-редактора Ксенії Василенко (творчий псевдонім Соня Кошкіна), публічно вибачилися переді мною і висловили жаль з приводу своїх неправомірних дій щодо оприлюднення приватної переписки, вважаю інцидент вичерпаним. Більше не вважаю себе потерпілою стороною і прошу Вас припинити кримінальне переслідування журналістів інтернет-видання LB.ua в результаті мого депутатського звернення", - йдеться в листі В.Ландік до прокурора.

Разом з тим депутат додав, що є захисником свободи слова в країні.

"Як глава підкомітету з питань вільного доступу громадян до інформації та контролю за діяльністю органів влади в інформаційному просторі Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації завжди відстоюю конституційні права громадян на свободу слова. Для мене пріоритетом у депутатській діяльності є забезпечення балансу інтересів засобів масової інформації на своєчасну та корисну для суспільства інформацію і права громадян на приватне життя. Моя історія - наочна ілюстрація того, що дана проблема є злободенною", - зазначив В.Ландік.

Видання нагадує, що раніше прокуратура повідомила редакцію сайту LB.ua про проведення перевірки та можливе порушення кримінальної справи в результаті звернення В.Ландіка, який звинуватив видання в порушенні таємниці переписки.

Як повідомляв УНІАН, В.Ландік обурила публікація від 18 листопада 2011 року «Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і «правильних» коментарів на сайтах».

У статті розміщені фото, на яких В.Ландік в сесійній залі парламенту веде СМС-переписку щодо долі свого сина, який в той момент знаходився під судом за звинуваченням у побитті дівчини.