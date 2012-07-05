Ландік-старший зглянувся над журналістами LB.ua
«Регіонал» Ландік просить прокуратуру припинити переслідування журналістів LB.ua.
|Володимиру Ландіку вистачило вибачень Кошкіної
Про це повідомляє LB.ua, опублікувавши відповідний лист депутата.
"Беручи до уваги те, що журналісти видання, в особі шеф-редактора Ксенії Василенко (творчий псевдонім Соня Кошкіна), публічно вибачилися переді мною і висловили жаль з приводу своїх неправомірних дій щодо оприлюднення приватної переписки, вважаю інцидент вичерпаним. Більше не вважаю себе потерпілою стороною і прошу Вас припинити кримінальне переслідування журналістів інтернет-видання LB.ua в результаті мого депутатського звернення", - йдеться в листі В.Ландік до прокурора.
Разом з тим депутат додав, що є захисником свободи слова в країні.
"Як глава підкомітету з питань вільного доступу громадян до інформації та контролю за діяльністю органів влади в інформаційному просторі Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації завжди відстоюю конституційні права громадян на свободу слова. Для мене пріоритетом у депутатській діяльності є забезпечення балансу інтересів засобів масової інформації на своєчасну та корисну для суспільства інформацію і права громадян на приватне життя. Моя історія - наочна ілюстрація того, що дана проблема є злободенною", - зазначив В.Ландік.
Видання нагадує, що раніше прокуратура повідомила редакцію сайту LB.ua про проведення перевірки та можливе порушення кримінальної справи в результаті звернення В.Ландіка, який звинуватив видання в порушенні таємниці переписки.
Як повідомляв УНІАН, В.Ландік обурила публікація від 18 листопада 2011 року «Ландік-старший рятує сина за допомогою технологів і «правильних» коментарів на сайтах».
У статті розміщені фото, на яких В.Ландік в сесійній залі парламенту веде СМС-переписку щодо долі свого сина, який в той момент знаходився під судом за звинуваченням у побитті дівчини.