У Запоріжжі захисник мови прикував себе до поручнів ОДА (фото)
У Запоріжжі організатор мітингу проти мовного закону прикував себе до поручнів біля будівлі облдержадміністрації.
|Ткаченко прикував себе ланцюгом із навісними замками до поручнів пандуса
Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на площі перед будівлею Запорізької ОДА за ініціативою обласної громадської організації «Просвіта» відбувся мітинг протесту проти мовного закону, в якому взяли участь понад 100 осіб із прапорами, символікою «Просвіти» й транспарантами.
Проведення цієї акції було заборонено судом, у зв`язку з чим міліція практично відразу ж після її початку затримала голову правління запорізької «Просвіти» Олега Ткаченка.
«Сьогодні Запорізький адміністративний суд заборонив Ткаченку (саме він подавав заявку на проведення акції від «Просвіти» – УНІАН) проведення акції на площі Фестивальній перед будівлею ЗОДА, проте члени «Просвіти» на мітинг зібралися. І коли державний виконавець, який прибув на Фестивальну, зачитав рішення суду, виконувати його відмовилися», - пояснили дії правоохоронців у керівництві Запорізького міськвідділу міліції.
При цьому, щоб затримати О.Ткаченка, правоохоронцям довелося викликати слюсаря: після оголошення рішення суду О.Ткаченко прикував себе, ще одного учасника акції й дитину ланцюгом із навісними замками до поручнів пандуса Запорізької облдержадміністрації.
Після того, як голову запорізької «Просвіти» вивільнили, його посадили в автомобіль й доставили до Орджонікідзевського райвідділу міліції для складання адмінпротоколу, частина учасників акції протесту пройшла до Орджонікідзевського РВВС, інші, закривши транспаранти й скрутивши прапори з символікою «Просвіти» продовжували акцію під державними прапорами.
За словами представників керівництва Запорізького міськуправління внутрішніх справ, акція тривала більше години й ніхто більше з мітингувальників затриманий не був.