Начальник колонії: депутати вчинили провокацію, Тимошенко в суд не повезуть

Начальник Качанівської виправної колонії Іван Первушкін називає провокацією дії народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», які сьогодні ввечері заблокували входи між 8-м і 9-м поверхами харківської лікарні «Укрзалізниці», в якій проходить курс лікування екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив в інтерв’ю журналістам.

«Депутати вчинили безпідставну провокацію», - сказав він.

І.Первушкін наголосив, що Ю.Тимошенко не будуть примусово доправляти до суду.

«Відповідно до рішення суду та написаної особисто Тимошенко заяви про відмову через стан здоров’я брати участь у завтрашньому судовому засідання, ніхто не має права застосувати до неї примусовий привід, тим більше, враховуючи той факт, що людина перебуває на стаціонарному лікуванні», - підкреслив начальник колонії.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат Андрій Кожем’якін заявив, що депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» практично у повному складі зараз перебувають у Центральній клінічній лікарні«Укрзалізниці» в Харкові «з метою недопущення протиправних дій щодо Юлії Тимошенко», зокрема, з огляду на те, що на завтра призначене засідання Київського райсуду Харкова у справі корпорації «Єдині енергетичні системи України».

А.Кожем’якін зазначив, що депутати від опозиції чергуватимуть у лікарні до самого ранку.